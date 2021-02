[포토]은성수 금융위원장, 정책금융기관장과 간담회 개최

은성수 금융위원장은 19일 서울 중구 은행회관에서 정책금융기관장 간담회를 진행했다. 이 자리에는 방문규 수출입은행장, 이동걸 산업은행 회장, 윤종원 기업은행장, 윤대희 신용보증기금 이사장이 참석했다.

