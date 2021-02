위니아 '휴양지 생각나는 색' 입힌 공기청정기 4종 출시…70만원대

[아시아경제 김혜원 기자] 위니아딤채가 대용량 공기청정기 위니아 퓨어플렉스 화이트 제품을 올해 초 선보인 데 이어 컬러 가전 트렌드를 반영한 4가지 컬러의 신제품을 추가 출시한다고 19일 밝혔다.

지난달 첫 선을 보인 위니아 웨이브 에어컨 컬러 에디션에 이어 공기청정기에도 컬러를 입혀 라인업을 확대했다. 위니아 웨이브 에어컨과도 컬러 매칭이 가능해 취향에 따라 맞춤 선택이 가능하다.

이번 퓨어플렉스 공기청정기 신제품에는 ▲프랑스 파리의 밤하늘을 담아낸 프렌치 네이비 ▲몰디브 해안에 반사된 바다를 모티브한 몰디브 블루 ▲몰타해변의 청명하고 깊은 바다색을 표현한 몰타 그린 ▲캐리비안 해변의 석양을 품은 캐리비안 코랄까지 4가지 컬러가 적용됐다.

위니아 퓨어플렉스 공기청정기 컬러 제품군은 강력한 공기청정으로 360℃ 전 방향 입체 흡입하는 대용량 모델로 펫 모드와 에어클린 UV 살균 등 고급형 기능이 그대로 적용됐다.

펫 모드 실행 시 5분 동안 터보 기능으로 작동한 뒤 실내 공기 청정도에 따라 단계에 맞는 펫 자동모드로 변경해 기존 풍량 대비 최대 25% 강화된 풍량을 내뿜는다. 또한 에어클린 UV 살균으로 회전팬 안쪽의 UV LED 라이트가 공기가 지나는 팬과 공기터널을 강력하게 살균해준다.

위니아 퓨어플렉스 공기청정기는 한국공기청정협회로부터 공기청정력을 인정받아 CA(Clean Air) 마크를 받았으며, 대한아토피협회에서 아토피 예방 제품 추천과 KC 인증, 전자파 적합 인증도 받았다.

이번 위니아 퓨어플렉스 공기청정기 컬러 모델 4종 모두 에너지소비효율 1등급으로 양판점, 전문점, 백화점, 홈쇼핑에서 구입 가능하다. 출하가는 70만원대다.

위니아딤채 관계자는 "가전의 대표적인 컬러인 화이트에서 최근 소비자 니즈를 반영한 스타일리쉬한 컬러를 입힌 가전이 업계 트렌드로 자리잡았다"며 "이번 제품은 남들과는 다른 나만의 색다른 컬러를 추구하는 소비자에게 좋은 선택지가 될 것"이라고 강조했다.

위니아딤채는 위니아 퓨어플렉스 공기청정기 1대를 판매하면 5000원의 기부금을 적립해 오는 5월까지 판매된 실적을 정산한 뒤 동물보호소에 기부할 예정이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr