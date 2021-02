금태섭 "안철수 선대본부장, 회의 장소도 몰라…소통능력 의문"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대표의 소통 능력 등 리더십이 도마 위에 올랐다. 금태섭 전 의원은 안 대표의 정치과정에서 소통에 문제가 있었다는 지적을 했다.

18일 채널A가 주최하는 ‘안철수-금태섭 서울시장 후보단일화 토론’에서는 금 전 의원은 "안 후보가 소통에 문제가 있다는 지적을 들어왔다"라면서 "2017년 대선 때 당시 안 후보 총괄 선대본부장을 맡았던 3선 의원은 어디에 보여서 회의를 하는지 물어도 장소도 안 알려줬다고 말했다"고 지적했다.

이에 안 대표는 "의사 결정 구조가 다 있고 절대로 혼자 의사 결정을 하지 않는다"면서 "모든 사람과 다 함께 할 수는 없다"고 말했다. 그는 "미리 만나서 소통을 하거나 전화를 만나는 과정에서 오해가 생기는 과정이 여러 번 겪었다"면서 "어려운 길이기에 거기에 합류하지 못하는 사람에 대해 원망하는 마음은 없다"고 했다.

금 전 의원은 소통과 관련해 음성 기반 사회관계망서비스(SNS) ‘클럽하우스’에 함께 출연해 네티즌들과 대화에 나설 것 등을 제안했다. 안 대표는 "클럽하우스 요청을 받아 시간을 마련하고 있다"며 참여 의사를 밝히기도 했다.

