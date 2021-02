정의선 현대자동차 그룹 회장이 18일 경기도 화성시 현대자동차 남양기술연구소에서 열린 전기 택시 배터리 대여 및 사용후 배터리 활용 실증사업 업무협약식에서 정세균 국무총리의 인사말을 듣고 있다./화성=강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.