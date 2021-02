靑 "NSC 상임위, 최근 미얀마 상황 우려"

서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위 열어…우리 국민 안전과 기업 보호에 만전

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 18일 "서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 개최했다"면서 "참석자들은 최근 미얀마 상황에 대해 우려를 표명했다"고 밝혔다.

청와대는 "합법적이고 민주적인 절차에 따라 평화적인 방식으로 미얀마의 헌정질서가 회복될 수 있도록 국제사회와도 협력하는 한편, 현지에 있는 우리 국민들의 안전과 진출 기업 보호에 만전을 기해 나가기로 했다"고 전했다.

청와대는 "우리의 안보 상황을 안정적으로 관리해 나가기 위해 유관국들과의 소통을 강화하는 가운데, 한미동맹 현안을 원활하게 추진하기 위해 미국의 신 행정부와 긴밀히 협력해 나가기로 했다"고 설명했다.

NSC 상임위 참석자들은 국내 코로나19 상황을 조속히 극복할 수 있도록 필요한 조치를 지속적으로 추진해 나가기로 했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr