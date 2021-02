네이버클라우드, 'K-비대면 바우처' 공급 기업 선정

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버클라우드는 최근 중소기업벤처부가 주관하는 'K-비대면 서비스 바우처' 사업의 재택근무 분야 공급에 자사의 클라우드 기반 통합 커뮤니케이션 서비스 '워크플레이스(WORKPLACE)'가 선정됐다고 18일 밝혔다.

수요 기업은 'K-비대면바우처플랫폼'에서 워크플레이스를 검색해 선택할 수 있으며, 구매할 경우 2년간 200만원 한도 내에서 워크플레이스, 또는 워크플레이스와 네이버웍스를 모두 사용할 수 있다.

워크플레이스는 각 기업 환경에 적합하도록 커스터마이징한 워크플로우(전자결재), 인사, 근태, 회계, 비용 등 회사의 여러 업무 서식을 통합 처리할 수 있는 서비스형 소프트웨어(SaaS)다.

조직도 기반의 직원 정보를 바탕으로 조직개편 및 발령 등 효과적으로 인사 관리할 수 있는 것은 물론 직급, 직책, 부서 등 조건별로 결재라인을 유연하게 구성할 수 있어 불필요한 업무를 줄여준다.

가장 리소스가 많이 드는 회계 및 비용 업무에도 법인카드를 연동해 간단하게 정산할 수 있으며, 직관적인 대시보드에서 자금 흐름을 한눈에 파악하고 관리할 수 있다.

네이버웍스와의 연동으로 메일, 메신저, 화상회의, 캘린더, 드라이브 등 협업 기능을 활용해 최적의 업무 환경을 구축할 수도 있다. 모든 기능은 모바일에서도 동일하게 사용할 수 있어 팀원 간 소통을 더욱 원활히 하고 빠른 의사 결정을 돕는다. 복잡한 별도의 연동이나 로그인 없이 기존에 이용하던 계정으로 통합 로그인을 지원하고, 콘솔 내 설정이 간단해 스타트업이나 중소기업이 도입하기에도 적합하다.

허미양 네이버클라우드 워크플레이스 총괄은 "워크플레이스는 네이버의 기업 정보 시스템의 기술력을 바탕으로 만든 통합 커뮤니케이션 솔루션으로 합리적인 비용으로 기업의 니즈에 따라 스마트 업무 환경을 구축할 수 있는 것이 특징"이라며 "네이버만의 기술력과 노하우가 집약된 업무 솔루션을 기업마다 상황에 맞게 적용함으로써 디지털 역량을 발전시킬 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

