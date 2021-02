"이불 건조도 집에서"…위니아딤채, 16㎏ 대용량 건조기 출시

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,760 2021.02.18 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 [IPO 돋보기]위니아에이드 상장 최대 난관은 '대주주 회계부정' [IPO 돋보기]딤채 판매·렌탈 '위니아에이드' 연내 코스닥 상장 추진위니아딤채, 공기청정기 수익 기부 유기동물 후원 캠페인 close 는 이불 건조까지 할 수 있는 16㎏짜리 대용량 미국식 건조기를 출시한다고 18일 밝혔다.

미국식 건조기는 그동안 미국 등 일부 국가에서만 사용하던 제품으로 국내에서는 수입 판매가 주를 이뤘다. 위니아딤채는 일반 가정은 물론 기숙사나 헬스장, 펜션, 요양병원 등 대량으로 의류를 건조해야 하는 곳의 수요를 고려해 자체 제품을 내놓았다.

위니아딤채에 따르면 이 제품은 같은 용량의 빨래를 기준으로 히터펌프식과 비교해 약 15% 이상 빠른 건조가 가능하다. 최적의 건조 환경에 도달할 수 있도록 돕는 인공지능(AI) 자동건조 기능 '트리플 케어 드라이'를 적용해 6개의 첨단 센서가 건조 온도와 시간을 관리하고 옷감 손상방지 등의 성능을 발휘한다.

운동복과 타올, 셔츠 등 옷감 특성을 고려한 10가지 맞춤 건조 코스도 있다. 먼지필터 청소 알림 기능도 탑재했다. 제품은 양판점, 할인점, 전문점, 백화점, 온라인몰에서 구입할 수 있으며 판매가격은 70만원대다.

김혁표 위니아딤채 대표는 "위니아 미국식 건조기는 용량과 성능, 가격 만족도를 모두 고려했다"며 "필수 가전제품으로 성장하는 대용량 건조기 시장을 겨냥한 위니아딤채의 전략 제품"이라고 말했다.

