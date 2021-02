대구시, 코로나19 백신 '등록 시스템' 가동 … 26일부터 예방접종

1차 접종 대상은 요양병원·요양시설 등 210개 시설 1만여명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 26일부터 요양병원·요양시설 등 210여개소 입원·입소자·종사자 1만여명을 대상으로, 아스트라제네카 공급 시기에 맞춰 1차 코로나19 예방접종에 들어간다.

대구시에 따르면 우선 접종 대상자는 요양병원·요양시설 및 정신요양·재활시설 210여개소 만 65세 미만 입원·입소자·종사자 1만여명이다. 현재 예방접종 대상자 시스템 등록 및 동의 여부를 확인 중이다.

아스트라제네카는 백신 접종은 26일부터 3월10일까지 1회에 이어 4월께 2회 실시된다. 요양병원 등 의료진이 있는 시설은 자체 접종을 시행하고, 요양시설에는 자체 촉탁의 및 보건소 방문팀에서 접종한다.

3월에는 고위험 의료기관 종사자, 코로나19 1차 대응요원 등 2만2000여명을 대상으로 접종할 예정이다. 일반 시민들은 백신 공급상황에 따라 지역별 예방접종센터 8개소, 위탁의료기관 800여 개소에서 하반기 7월부터 접종할 수 있다.

대구시는 안전한 접종 시행을 위해 지난 8일부터 접종참여 의료진을 대상으로 온라인 교육을 진행 중이다. 18일 대구시간호사회 교육센터에서 접종 간호사를 대상으로 백신예방 접종 임상실습 교육을 실시한다. 19일에는 수송·보관·유통 관련 범정부 통합 모의훈련에 대구지역의 군·경과 함께 참여한다.

채용호 코로나19 예방접종 시행 추진단장(대구 부시장)은 "대구시는 시민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 대상자 관리, 접종인력 교육 및 백신 유통·보관 등 차질없이 준비해 안전한 코로나19 예방접종 시행에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

