한국콜마는 지난해 영업이익이 1149억원으로 전년 대비 15.2% 증가했다고 17일 공시했다.

같은기간 매출액은 1조 3142억원으로 4.7% 감소했고 당기순이익은 1608억원으로 378.1% 늘었다.

