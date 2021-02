엔씨소프트 연봉 1000만원 인상은 '사실무근'

[아시아경제 이동우 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 999,000 전일대비 16,000 등락률 -1.58% 거래량 88,009 전일가 1,015,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여엔씨소프트, ‘블소2’가 주가 견인할까엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤? close 가 전 직원 연봉을 1000만원 인상한다는 소식이 확산했지만 사실무근인 것으로 나타났다.

다만 게임업계에서는 넥슨, 넷마블이 800만원씩 연봉을 올리겠다고 밝힌 상황이라 엔씨도 조만간 연봉 인상을 검토할 것이라는 예측이 나온다.

17일 업계에 따르면 최근 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 999,000 전일대비 16,000 등락률 -1.58% 거래량 88,009 전일가 1,015,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여엔씨소프트, ‘블소2’가 주가 견인할까엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤? close 가 최근 긴급 이사회를 소집해 연봉 1000만원 인상을 의결했다는 보도가 나왔다.

하지만 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 999,000 전일대비 16,000 등락률 -1.58% 거래량 88,009 전일가 1,015,000 2021.02.17 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여엔씨소프트, ‘블소2’가 주가 견인할까엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤? close 관계자는 "사실무근이며, 이사회가 소집된 적 없다"며 "연봉 인상은 이사회 의결 사항도 아니다"고 선을 그었다.

엔씨는 회계 절차에 따라 통상적으로 매년 3~4월에 연봉 인상 여부를 검토한다. 올해 역시 3월경 관련 작업이 시작될 것으로 예상된다.

게임업계는 엔씨가 내달 연봉 책정 작업에서 넥슨과 넷마블 수준 또는 그 이상의 인상을 검토할 것이라고 예측하고 있다.

앞서 넥슨과 넷마블은 올해부터 초봉을 개발 직군 5000만원, 비개발 직군 4500만원으로 올린다고 발표한 바 있다. 더불어 재직 중인 직원 연봉도 일괄적으로 800만원 인상하기로 했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr