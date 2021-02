美 NEC와 靑 첫 유선협의…"기후변화·경제통상 협력 필요"

[아시아경제 이지은 기자] 김상조 대통령비서실 정책실장이 브라이언 디스 미국 국가경제위원회(NEC) 위원장과 첫 유선 협의를 갖고 기후변화, 아·태지역 경제통상 등의 문제에서 협력하자는 데 공감대를 형성했다.

강민석 청와대 대변인은 17일 춘추관 브리핑을 통해 "양측은 한·미 양국간 경제·통상분야 협력이 원만히 관리되고 있음에 공감하고 앞으로 코로나19 대응, 글로벌 경제 회복 등의 이슈에 대해 양국간 공조를 강화하고 적극 협력할 필요성에 대해 인식을 같이 했다"며 이같이 밝혔다.

청와대 정책실과 백악관 NEC간 소통 채널이 마련된 것은 이번이 처음이다.

이날 통화에서 디스 위원장은 코로나19 방역과 경제회복 등에 대한 우리의 노력이 인상적이었다고 평가하고, 최우선적인 경제정책과제로 세계경제의 조속한 회복을 위한 적극적인 재정정책을 꼽았다. 김 실장은 이에 동의하고 바이든의 공약인 '빌드 백 베터(Build back better)' 정책이 우리 정부가 추진중인 확장적 재정정책·양극화 회복을 위한 포용 등과 유사한 측면이 있다고 평가했다.

기후변화 부문에서도 공감대를 형성했다. 강 대변인은 "양측은 기후변화가 한미간 협력을 강화할수있는 유망 분야라는데도 공감했다"며 "특히 김 실장은 미국의 파리 협정 재가입을 환영하고 미국이 추진중인 세계기후정상회의와 한국서 주최 예정인 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 회의 등을 함께 노력할 것을 제의했으며, 디스 위원장은 긴밀히 협력할 것을 화답했다"고 전했다.

이밖에도 양측은 아·태 지역에서의 경제통상 협력 필요성에도 공감하는 한편, 향후 양국간 정책공조를 위해 청와대 정책실과 백악관 NEC 레벨 채널의 소통을 유지하기로 했다. 강 대변인은 "청와대 정책실과 백악관 NEC 간 소통 채널이 마련된 것은 처음"이라며 "청와대와 백악관과의 경제적 협력 중요성이 높아졌다는 것"이라고 말했다.

단 이날 통화는 상견례 성격으로, 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 여부 등 구체적인 내용까지는 언급되지 않은 것으로 알려졌다. 청와대 관계자는 "이번 통화는 NEC 측에서 먼저 제안한 것으로, 이날 통화 분위기가 아주 좋았다"고 말했다.

