[아시아경제 박선미 기자] 한국산업은행 및 한국성장금융은 '정책형 뉴딜펀드' 2021년 정시 위탁운용사 선정 서류심사 결과, 지원한 84개 운용사 중 53개사가 통과했다고 17일 밝혔다.

지원분야별로는 투자제안형 20개사, 뉴딜성장형 6개사, 국민참여형 17개사, 인프라 10개사 등 총 53개사 6조원 규모다.

산은 관계자는 "산은·성장금융은 현장실사, 구술심사를 거쳐 2월말까지 운용사를 선정할 예정"이라며 "2021년 3조원 규모의 정책형 뉴딜펀드 조성과 집행을 조속히 추진할 계획"이라고 말했다.

