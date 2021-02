[업무보고]'신재생·수소' 기반으로 에너지 혁신…석탄·원전 감축시 비용보전 추진

산업부 2021 업무계획

참여형 재생에너지 발전사업 확대

지자체 중심 기획·운영 집적화단지 첫 지정

수소 생산기지 10기 신규 건설

발전소 감축·폐쇄시 비용보전·대체산업 지원

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 재생에너지 확산과 수소경제를 기반으로 탄소중립 에너지 혁신을 추진하고, 석탄·원자력 발전 감축·폐쇄에 따른 지역피해 최소화를 위해 비용보전과 함께 대체산업지원에 적극 나서기로 했다.

17일 산업통상자원부는 이 같은 내용을 담은 2021년 업무계획을 발표했다.

산업부는 올해 주요 추진과제 중 하나로 '탄소중립 에너지 혁신'을 꼽았다. 재생에너지와 수소를 양대 축으로 하는 에너지 혁신을 추진하는 것이 골자다.

우선 재생에너지 확산을 위해 참여가능 범위를 기존 발전소 인근 읍·면·동에 송전선로 주변지역을 포함 시키는 식으로 더 많은 주민 참여를 유도할 방침이다. 또 지방자치단체 중심으로 기획·운영하는 집적화단지를 최초 지정하고, 지역 주도 신재생 보급을 위한 '지역에너지센터' 설립도 추진한다.

발전량이 일정하지 않은 재생에너지의 변동성에 대응하기 위한 전력시스템 보강에도 나선다. 올 하반기 제주에 '재생에너지 발전량 예측·제어시스템을 구축한 뒤 내년엔 전국으로 확대할 예정이다.

에너지 전환의 또 다른 주요 축인 수소산업에 대한 중점 투자에도 나설 방침이다. 올해 안에 권역별로 10기의 생산기지를 신규 건설할 계획이다. 천연가스 공급망 근처에 중대형 1기, 도심지의 충전소 근처에 9기를 새로 만든다.

수소가격을 낮추기 위해 상반기내에 수소운송용 튜브트레일러를 확보해 충전소를 대상으로 저가 임대를 실시할 예정이다. 내년까지는 충전소와 공급업체를 이어주는 수소거래소 구축도 추진한다.

수소활용 확대 차원에선 발전사 등을 대상으로 '수소 발전 의무화 제도'를 도입하고, 온실가스 다배출업종 중심으로 수소활용 기술 개발에도 나설 계획이다.

산업부는 올해 에너지 전환에 따른 피해 최소화와 대안산업 육성도 함께 추진한다. 올 상반기 중 '에너지전환지원법'을 제정해 지역·산업계 지원과 발전사 비용보전 등의 법적 근거를 마련할 방침이다. 또 기자재 업체 사업다각화와 원전인력 경력전환 등을 지원하고 2024년까지 원전해체연구소(부산·울산), 중수로 해체기술원(경주)을 설립한다.

이와 함께 에너지효율 목표제 도입 등을 통해 공장·건물의 에너지 사용 절감을 유도하고 내년부터 컴퓨터·모니터 등에도 에너지효율등급제를 도입하는 등 가전·사무기기의 소비효율 기준도 강화한다.

산업부는 친환경 분야에 대한 국제 의제 설정 선도에도 적극 나설 방침이다. 미국은 친환경 인프라에 2조달러는 투자하고, 중국은 2035년까지 내연차 생산을 중단하기로 하는 등 주요시장의 친환경 인프라투자·산업육성을 계기로 협력을 확대하겠다는 전략이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr