웨이브, 예능 '프렌즈' 독점공개…오영주·이가흔 등 '하시' 출연자 일상 엿본다

[아시아경제 조슬기나 기자]웨이브(wavve)가 종편 예능 첫 투자작 '프렌즈'를 OTT 플랫폼에 독점 공개한다.

웨이브를 운영하는 콘텐츠웨이브는 17일 오후 10시30분 본 방송되는 채널A의 관찰예능 '프렌즈'를 본방과 동시에 OTT 독점으로 공개한다고 17일 밝혔다.

프렌즈는 시즌 3까지 높은 화제성을 기록하며 인기를 끈 연애 리얼리티 '하트시그널' 제작진과 출연진이 새롭게 선보이는 청춘 관찰 예능이다. 청춘 남녀들의 일상을 관찰하면서 그들이 어떻게 서로 친해지고 사랑하며 살아가는지 솔직하고 유쾌하게 담아낸다.

'하트시그널' 시즌2의 오영주, 정재호, 김도균, 김장미를 비롯해 시즌3의 이가흔, 서민재, 정의동이 출연해 각자 자신만의 독특한 일상 생활을 소개할 예정이다. 특히 후반부에는 아직 공개되지 않은 인물들이 추가 합류할 예정으로 이에 대한 시청자들의 관심도 높아지고 있다.

여기에 이상민과 슈퍼주니어 김희철, 신동, 오마이걸 승희가 MC로 합류해 재치 있는 입담으로 VCR 관찰 스튜디오를 꽉 채운다.

프렌즈는 '거짓말의 거짓말' 이후 웨이브와 채널A과 협업한 두 번째 오리지널 작품이다. 거짓말의 거짓말은 방영 당시 웨이브 드라마 차트 상위권을 기록하며 높은 시청 시간을 기록했었다.

