마포구 홍대 거리공연 하실 아티스트 모십니다

26일까지 2021 홍·문·관(홍대로 문화로 관광으로) 참여 아티스트 모집...인디음악, 전통예술, 퍼포먼스 3개 분야, 총 21개 팀 선발 예정...4월부터 11월, 매주 목요일 오후 홍대일대서 다양한 공연

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 홍대 걷고싶은거리 및 축제거리 일대 정기공연 행사인 ‘2021 홍·문·관(홍대로 문화로 관광으로)’에 참여할 아티스트를 오는 26일까지 모집한다.

모집 분야는 ▲인디음악(창작곡, 가요, 힙합, 재즈 등) ▲전통예술(국악, 사물놀이, 판소리 등) ▲퍼포먼스(마술, 마임, 난타, 버블아트 등) 총 3개로, 분야별 5팀과 예비 6팀, 총 21개 팀을 선발한다.

신청 기간은 오는 2월26일까지로, 거리 공연이 가능한 문화예술인이라면 누구나 신청할 수 있다.

신청을 희망하는 경우, 마포구청 홈페이지 ‘마포구 소개-마포소식-공지사항’란에서 신청서 서식을 내려 받아 작성한 뒤 이를 공연활동 동영상(mp4 규격, 3분 이내, 300MB 용량 이내)과 함께 첨부해 담당자 전자우편(ina21@mapo.go.kr)으로 신청하면 된다.

선발 결과는 3월12일 마포구청 홈페이지를 통해 발표할 예정이며, 선발된 아티스트들은 오는 4월부터 11월까지 매주 목요일 오후 6시에서 8시 홍대 걷고싶은거리 및 축제거리 일대에서 공연을 실시해 홍대 지역을 방문하는 많은 이들에게 다채로운 볼거리와 즐길거리를 선보이게 된다.

구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 거리 공연이 불가능한 경우에도 공연을 비대면으로 전환해 행사를 중단 없이 이어나갈 계획이다.

비대면 공연은 별도의 스튜디오 등에서 영상을 촬영해 실시간 라이브로 송출, 공연 종료 후에는 하이라이트 영상 편집본을 유튜브, SNS 등을 통해 공개하는 방식으로 이뤄질 예정이다.

이번 아티스트 모집과 관련된 자세한 사항은 마포구청 홈페이지를 참고하거나 마포구 관광과로 문의하면 안내받을 수 있다.

유동균 마포구청장은 “올해 진행되는 ‘홍대로 문화로 관광으로’ 행사를 통해 최근 관객과 만남이 줄어든 문화예술인들에게 활동 무대와 기회를 제공, 점차 늘어나게 될 내외국인 관광객들에게는 풍성한 볼거리를 제공하게 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

