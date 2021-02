'3달마다 점프' 알뜰폰 철새족…고가 사은품 경쟁

약정기한 없어 번호이동 쉬워

프로모션 맞춰 매달 옮기기도

이통3사 계열 자회사들

자본력 앞세워 경쟁에 불붙여

[아시아경제 차민영 기자] "평균 3~6개월 단위로 좋은 알뜰폰 프로모션 뜰 때마다 옮겨 다녀요."

알뜰폰 프로모션에 맞춰 수시로 번호이동을 하는 소비자들이 늘면서 이들을 타깃으로 한 고가 사은품 경쟁이 치열해지고 있다. 약정기한이 없는 알뜰폰 특성상 매달 이동통신사를 옮기는 일명 ‘철새족’마저 등장했다.

17일 관련 업계에 따르면 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 250,500 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 178,868 전일가 251,000 2021.02.17 12:39 장중(20분지연) 관련기사 SKT-ADT캡스-이노뎁, AI 영상보안사업 공동 진출“5G 기술개발 선점한다” SKT, 도이치텔레콤·BT와 ‘5G 옵션4’ 백서 발간"한국, 5G 세계 1등…속도, 접근성 모두 우수" close 계열 알뜰폰 사업자인 SK세븐모바일은 2월 알뜰폰 번호이동 이벤트로 온라인 최저가 3만7000원의 ‘커블체어 와이더’를 사은품으로 증정한다. 대상은 일부 LTE 무제한 유심 요급제와 중나유심 요금제 가입자다. 월 5500원짜리 최저가인 중나유심 요금제(1GB/100분) 선택 시 3만원 이상 이득을 보는 셈이다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 26,600 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 3,147,290 전일가 26,550 2021.02.17 12:39 장중(20분지연) 관련기사 KT, 최근 5일 기관 258만 2055주 순매수... 주가 2만 6900원(+1.32%)“산후조리도 AI로” KT, AI 산후조리원 서비스 제공KT, 이시간 주가 +5.67%.... 최근 5일 기관 133만 8821주 순매수 close 계열의 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 26,600 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 3,147,290 전일가 26,550 2021.02.17 12:39 장중(20분지연) 관련기사 KT, 최근 5일 기관 258만 2055주 순매수... 주가 2만 6900원(+1.32%)“산후조리도 AI로” KT, AI 산후조리원 서비스 제공KT, 이시간 주가 +5.67%.... 최근 5일 기관 133만 8821주 순매수 close 엠모바일은 애플 정품 충전기, 종합 비타민, 텀블러, 편의점 상품권 1만~3만원권 등을 사은품으로 제공한다. LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 50 등락률 -0.40% 거래량 2,275,479 전일가 12,650 2021.02.17 12:39 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 주가 1만 2550원 (0.8%)… 게시판 '북적'"한국, 5G 세계 1등…속도, 접근성 모두 우수" “예술의전당 공연을 안방에서” LGU+, 뮤지컬 ‘명성황후’ 실시간 독점 중계 close 의 U+알뜰모바일은 홍삼과 고가의 어학 수강권을 내걸었다.

최근 알뜰폰 시장의 사은품 경쟁은 이처럼 자본력을 갖춘 이통3사 계열 알뜰폰 사업자들을 중심으로 더욱 불붙는 모양새다. 매달 바뀌는 프로모션에 각종 사은품이 쏟아지며 배보다 배꼽이 큰 상황도 빈번해졌다. 이에 소비자들 사이에서는 동일 명의 가입자로 2개 이상 유심을 개통해 특정 사은품만 노리는 ‘체리피커’도 늘고 있다. ‘알뜰폰 허브’를 통한 월 2200원 LTE 요금제(500MB/100분) 활용법은 커뮤니티에서 공유되기도 했다.

알뜰폰 시장 내 번호이동도 매년 순증세다. 과학기술정보통신부에 따르면 가상이동통신망사업자(MVNO) 내부 번호이동 고객수는 2017년 39만명에서 지난해 47만명으로 늘었다. 올해 1월에는 월 기준 역대 최다인 5만2167명을 기록했다.

이 같은 시장 경쟁 활성화는 정부와 시장 전반으로 볼 때는 환영할 일이지만, 중소 사업체들은 마냥 반길 수만은 없다는 입장이다. 하창직 한국알뜰통신사업자협회 사무국장은 "알뜰폰 사업자 중 이동통신 전담 사업자만 45개에 달할 정도로 시장이 커졌다"며 "사업체가 늘고 전체 시장 파이도 커지면서 마케팅 경쟁도 치열해진 것"이라고 평가했다. 반면 중소 알뜰폰사업자 관계자는 "이통3사 계열들과 달리 자금력이 부족한 중소 회사들 입장에서는 신규 유치는 꿈도 못 꾸는 상황"이라며 "마케팅에 무리하게 돈을 쏟지 않고 있다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr