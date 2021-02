코스피 '쿠팡효과'.. 코스닥 '바이오약세'

[아시아경제 황준호 기자] 16일 코스피는 쿠팡의 미국 나스닥 상장 소식에 따라 네이버가 주당 40만원을 넘어서고 전날 반도체 주 상승 여파가 이어지면서 상승 곡선을 이어가고 있다. 반면 코스닥은 바이오 제약주의 약세로 하락 전환했다.

코스피 상승세 지속

10시58분 현재 코스피는 13.40(0.43%) 오른 3160.40을 기록하고 있다. 개인(1104억원)과 외국인(866억원)의 순매수세가 돋보이는 장이다.

외국인은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 500 등락률 +0.59% 거래량 12,467,148 전일가 84,200 2021.02.16 11:58 장중(20분지연) 관련기사 천문학적 투자!! 삼성전자, SK하이닉스 최대 수혜 받는다?! ‘주가급등’ 자부합니다!이재용이 공들인 EUV…삼성전자, 올해 D램 공정 EUV 배로 늘린다'개인주주 99%' 주총 생중계하는 삼성전자…"내달 7일 사전신청" close , IHQ, 대한전선, 팬오션, BNK금융지주, 풍산 등을 담고 있으며 KT, 팬오션, 동방, 삼성물산, 하나금융지주, 선진 등을 순매수 중이다.

업종 별로는 종이목재가 2%대 상승세를 서비스업·음식료업·통신업이 1%대 오름세를 기록하고 있다. 시가총액 상위 종목 중에서는 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 400,000 전일대비 14,500 등락률 +3.76% 거래량 949,282 전일가 385,500 2021.02.16 11:58 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] NAVER, 쿠팡 美 상장 소식에 ‘40만원선’ 첫 돌파삼성전자 8.5만원 넘어서.. 네이버 40만원 신고가코스피, 4.85P 오른 3151.85 출발(0.15%↑) close )가 3%대 상승세를 이어가고 있으며 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 500 등락률 +0.59% 거래량 12,467,148 전일가 84,200 2021.02.16 11:58 장중(20분지연) 관련기사 천문학적 투자!! 삼성전자, SK하이닉스 최대 수혜 받는다?! ‘주가급등’ 자부합니다!이재용이 공들인 EUV…삼성전자, 올해 D램 공정 EUV 배로 늘린다'개인주주 99%' 주총 생중계하는 삼성전자…"내달 7일 사전신청" close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 1,000 등락률 +0.40% 거래량 656,965 전일가 247,500 2021.02.16 11:58 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 이시간 주가 +1.02%.... 최근 5일 외국인 38만 5019주 순매수KB자산, 업계 최초 '글로벌 수소경제펀드' 출시美국채금리, 코로나19 수준.. "충격은 제한적" 전망 close , 카카오 등이 오름세를 유지하고 있다.

신한금융투자 리서치센터는 이날 코스피에 대해 백신 효과 가시화와 유럽의 경제 회복 기대감이 시장에 퍼진 가운데 외국인이 전기전자 업종을 순매수하면서 상승세를 이어가고 있는 것으로 분석했다. 특히 이날 네이버의 오름세가 돋보이는 것에 대해서는 쿠팡의 미 나스닥 상장을 앞두고 온라인 유통 플랫폼과 택배 물류 관련 종목에 대한 가치 재평가가 이뤄지고 있는 것으로 봤다.

코스닥, 바이오 약세

반면 코스닥은 7.14(0.73%)내린 974.83을 나타내고 있다. 개인이 1872억원을 순매수 중이며 외국인과 기관은 각각 1164억원, 574억원의 순매도 의향을 보이고 있다. 업종별로는 통신서비스가 3%대, 통신방송이 1%대 상승세를 그리고 있다. 시총 상위 종목 중에서는 펄어비스가 2%대 오름세를 나타내고 있다. 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 씨젠 등은 2%대 하락세를 기록 중이다.

신한금융투자는 코스닥의 경우 반도체 업종 주가 호조로 상승 출발했지만 바이오주 약세에 따라 하락 전환했다고 분석했다.

한편 이날 원달러 환율은 세계 백신 접종 확산에 따른 경제 회복 기대감 확대에 따라 1개월만에 1100원대에서 내려온 1098.21에 거래되고 있다. 아시아주요 증시 중에서는 일본이 1.16%, 홍몽이 1.52% 상승했으며 중국가 대만은 휴장한 상태다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr