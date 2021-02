제주항공, 자유이용 항공권 주중 14만원대 한정 판매

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 400 등락률 -1.82% 거래량 214,121 전일가 21,950 2021.02.16 10:41 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 작년 영업손실 3358억원…적자 확대제주항공, 지난해 영업손실 3360억원…적자 확대"여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야" close 이 3월 한 달간 노선과 날짜에 제한을 두지 않고, 편도 21회까지 자유롭게 탑승이 가능한 자유 이용 항공권 ‘프리패스 21’ 판매한다고 16일 밝혔다.

항공권은 이날 오전 10시 오픈하고 총 1000매 선착순 판매한다. 프리패스21 항공권은 탑승일 기준으로 3월1일부터 3월31일까지 한 달간 국내선 전 노선 사용 가능하다.

요일에 관계없이 편도 21회를 자유롭게 이용할 수 있는 월간 이용권은 25만2000원, 금·토·일요일을 제외하고 주중 편도 21회를 이용 가능한 주중 이용권은 14만7000원에 판매한다. 각 이용권은 FLY운임(기내수하물 10KG, 위탁수하물 없음)이 적용된다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 400 등락률 -1.82% 거래량 214,121 전일가 21,950 2021.02.16 10:41 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 작년 영업손실 3358억원…적자 확대제주항공, 지난해 영업손실 3360억원…적자 확대"여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야" close 프리패스는 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 21,550 전일대비 400 등락률 -1.82% 거래량 214,121 전일가 21,950 2021.02.16 10:41 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 작년 영업손실 3358억원…적자 확대제주항공, 지난해 영업손실 3360억원…적자 확대"여객 수요 회복 요원…항공시장 재편에 주목해야" close 홈페이지 및 모바일 앱·웹 내 부가서비스에서 구매할 수 있다. 구매 후 일반 항공권 예약단계에서 ‘프리패스’를 선택하면 본인의 잔여횟수에서 차감 된다. 남은 잔여 횟수는 홈페이지 ‘마이페이지’에서 확인할 수 있다.

단, 프리패스 이용 시 항공운임을 제외한 유류할증료와 공항이용료는 추가로 본인이 부담해야 한다. 미사용한 프리패스는 구매 후 7일까지 환불 시 전액 환불 가능하며, 7일이 지난 후에는 취소수수료 10만원이 발생한다. 또, 한 구간이라도 사용한 프리패스는 환불이 불가하니 주의해야 한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr