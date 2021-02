[굿모닝 증시] 유럽 강세.. 코스피 3200 다시 찍나

[아시아경제 황준호 기자] 미국 증시가 15일(현지시간) 대통령의 날로 휴장한 가운데, 16일 유럽 증시가 경제 회복에 대한 기대감으로 강세를 보였다. 국제유가도 오름세를 나타냈는데 이 역시 기대감이 크게 작용했다. 이 같은 이유로 전날 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,600 2021.02.16 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 [AI 인기키워드 관련주 분석] #동방 #이마트 #우리기술투자 외【시선집중】 이번주 트렌드 이끌어 갈 급상승 종목은 이것"외국인 돌아왔지만, 변동성 주의"…삼성전자 살아있으면 박스권 상단 터치 close 등 반도체 주의 강세로 상승 마감한 우리나라 증시에 대해서도 긍정적인 전망이 제기됐다 .

경제 기대감, 유럽 상승 마감.. 한국도 긍정적

서상영 키움증권 연구원은 이날 코스피가 상승 출발해 매물을 소화하는 과정을 이어갈 것으로 전망했다. 미국은 대통령의 날로 휴장했지만, 유럽에서는 경제 정상화 기대감이 확대되면서 오름세(독일 +0.42%, 영국 +2.52%, 프랑스 +1.45%, 유로스톡스 50 +1.04%)를 보였다. 특히 금융, 에너지, 레저, 여행, 소매 유통업종이 상승을 주도했다. 이는 투자 심리 개선 기대를 높인다는 점에서 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다는 게 서 연구원의 전망이다.

다만 국제 유가가 상승하고 있다는 점은 눈여겨 볼 부분이다. 유가 상승은 물가를 압박할 수 있다. 물가 압력이 높아지며 금리 상승 속도가 빨라질 경우 주식시장 변동성 확대 가능성을 높일 수 있다. WTI는 시간 외로 작년 1 월 이후 처음으로 60 달러를 넘어섰다. 이달 간 WTI는 16%나 급등하며 2 년내 가장 긴 연속 상승세를 기록 중이다. 사우디아라비아가 자국 공항으 공격한 예멘 반군 드론을 격추하는 등 중동발 지정학적 리스크가 커진 것이 영향을 줬다. 텍사스 지역에 겨울 폭풍이 닥치면서 셰일 오일 생산 중단 가능성이 부각 된 것도 영향을 끼쳤다. 이런 여파에 따라 미국 헤지펀드들이 원유에 대한 선물과 옵션 순매수를 함께 진행하고 있다.

서 연구원은 "한국 증시는 금융, 에너지, 소매 유통 업종 등의 강세로 상승 출발 할 것으로 예상되나 여전히 금리에 대한 부담 속 매물 소화 과정을 보일 것"이라고 전망했다.

반도체 주 상승세 지속되나

전날 코스피 상승(1.05%)의 주역은 삼성전자를 비롯한 반도체 주였다. 지난 설 연휴(11~12일) 간 미국 필라델피아 반도체 지수가 5% 넘게 급등하면서 관련 종목이 상승을 주도했다. 외국인은 이날 7000억원이 넘게 순매수에 나서기도 했다.

김영건 미래에셋대우 연구원은 이달 메모리 반도체 수출액 상승 전환을 고려한다면 비중 확대에 적절한 시기가 왔다는 전망을 내놨다. 이달 1~10일간 DRAM 수출액이 21.6% 증가했고 통상 월말 비해 월초 수출액이 적다는 점을 감안하면 이달 총 수출액은 예년 대비 커질 가능성이 크다. 멀티칩패키지(MCP)도 이달초 수출액이 상승 반전해 전망이 긍정적이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr