[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 아이디스홀딩스 아이디스홀딩스 054800 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 15,960 전일가 13,800 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 고배당주 담는 분주한 손길.. 최고 3배까지 가능방준혁 넷마블 의장, EY한영 최우수기업가 마스터상 수상수익률 높아진 고배당주 옥석가리기.. 최고 3배 가능 close =보통주당 200원 현금배당 결정

◆ 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 832 전일대비 72 등락률 +9.47% 거래량 6,241,851 전일가 760 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 판타지오, 박종진·신영진 각자 대표 체제로… “음반 제작 강화”[특징주] 판타지오, 경영권 변경 주총 앞두고 강세[e공시 눈에 띄네]코스닥-25일 close =박종진·신영진 대표이사 체제로 변경

◆ 모두투어 모두투어 080160 | 코스닥 증권정보 현재가 22,700 전일대비 300 등락률 -1.30% 거래량 193,998 전일가 23,000 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두투어, 여행 테마 상승세에 5.43% ↑모두투어, 여행 테마 상승세에 5.32% ↑모두투어, 커뮤니티 활발... 주가 7.98%. close =지난해 109억원 규모 영업손실 기록

◆ 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 4,860 전일대비 45 등락률 +0.93% 거래량 9,129,843 전일가 4,815 2021.02.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 우리기술투자, 주가 4995원.. 전일대비 3.74%우리기술투자, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.19%[특징주] 테슬라 '비트코인' 구매 소식에 가상화폐 관련주 상승 close =지난해 357억원 규모 영업이익 기록...전년比 168.4% ↑

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr