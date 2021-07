KT파워텔, 아이디스파워텔로 새출발…김영달 회장이 대표 겸직

김영달 아이디스홀딩스 회장

아이디스파워텔 대표 겸직

[아시아경제 차민영 기자] KT파워텔이 ‘아이디스파워텔’로 사명을 바꾸고 새롭게 출발한다.

KT파워텔은 30일 서울 목동 본사에서 정관 변경을 위한 임시 주주총회를 열고 ‘아이디스파워텔’로 사명 변경을 확정했다고 밝혔다.

아이디스파워텔은 1985년 설립된 국내 1위 무전통신 사업 회사로 지난 5월 아이디스 그룹에 인수됐다. 무전 서비스 역량에 아이디스의 영상 보안 기술력을 융합해 국내 시장을 넘어 글로벌 기업으로 도약하겠다는 방침이다.

아이디스는 영상 보안, 디스플레이, 프린터 등 사업 포트폴리오를 보유한 보안 솔루션 기업이다. 현재 34개국 60여개 보안업체와 파트너십을 맺고 사업을 진행하고 있다.

앞서 지난 6월 이사회에서 아이디스홀딩스 김영달 회장이 아이디스파워텔의 신임 대표이사로 선임되기도 했다. 김 회장은 카이스트에서 전산학을 전공했으며 1997년 아이디스를 설립해 세계 최초로 CCTV용 디지털영상저장장치(DVR)를 개발했다.

김영달 아이디스파워텔 대표는 “아이디스파워텔의 무전 서비스와 아이디스의 보안, 시큐리티 기술을 연계해 사업 경쟁력을 확보할 것"이라며 "이 외에도 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 다양한 기술 융합을 통한 사업 시너지를 기대하고 있다"고 말했다

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr