여경협, 여성CEO 경영혁신 컨퍼런스 참가 접수…19일까지

[아시아경제 김보경 기자] 한국여성경제인협회는 '2021년 여성CEO 경영혁신 컨퍼런스' 참가자 모집 및 접수를 시작한다고 15일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 중소벤처기업부가 주최하고 여경협이 주관한다. 전국 여성 CEO들이 코로나 이후 생산, 유통, 마케팅, 판매 등 전 분야에 걸쳐 변화된 산업구조에 대응해 올해 경영환경 변화 및 경영혁신 전략을 수립하는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.

전 일정 비대면 온라인 교육으로 교육기간은 오는 23~25일까지며 주제별 라이브강의 및 질의응답으로 진행된다. 커리큘럼은 1일 차에 '2021 트렌드 및 대내외 경제전망', 2일 차에 '디지털 시대 비즈니스 및 조직관리 혁신전략'에 이어 마지막 3일 차에는 '여성기업 스케일업'으로 구성된다.

협회는 컨퍼런스 참가자를 대상으로 경영 관련 및 창업 관련 애로사항을 별도로 신청받아 여성경제인 데스크 전문·자문위원단과 연계해 일대일 상담도 진행할 예정이다.

2021년 여성 CEO 경영혁신 컨퍼런스 참가 신청은 오는 19일까지다. 여성 CEO 및 임직원, 여성 예비 창업자 500명을 선착순 모집한다. 등록 인원이 초과하는 경우 조기마감 될 수 있다.

참가비는 무료이며 신청 접수는 온라인 또는 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청서를 작성 후 제출하면 된다.

