"뭘 봐" 다짜고짜 폭행…니킥으로 60대 얼굴 가격

60대 피해자 병원서 눈 4바늘 꿰매



[아시아경제 김봉주 기자] 건장한 한 남성이 자신을 쳐다봤다는 이유로 60대 남성을 마구 폭행한 사건이 발생해 경찰이 검거에 나섰다.

15일 경북 구미경찰서 등에 따르면 전날 오전 10시20분께 구미 금오시장 골목길에서 30~40대로 추정되는 남성 A씨가 귀가하던 주민 B(65)씨를 마구 폭행했다.

B씨는 집 부근을 1시간여 동안 걸으며 운동한 뒤 귀가하는 중이었다.

B씨는 시장 골목길에서 이어폰을 끼고 앉아 있는 A씨를 살짝 쳐다봤다.

A씨가 "뭘 봐"라며 반응하자, B씨는 "아는 사람인 줄 알고 봤습니다"라며 꼬리를 내렸다.

그런데 A씨는 돌연 B씨의 팔을 잡아당겨 넘어뜨렸다. 이어 주먹과 발, 무릎을 이용해 B씨의 얼굴과 가슴 등을 가격했다.

B씨는 얼굴과 코, 가슴 등에 상처를 입어 병원에서 눈가에 4바늘을 꿰맨 뒤 치료받고 있다.

피해자 측은 A씨를 경찰에 신고하고, 시장 내 상가 폐쇄회로(CC)TV 화면까지 확보해 제출했다.

경찰은 A씨가 금오시장 인근에서 일하는 것으로 보고 추적하고 있다.

또 이날 페이스북 구미맛집일보에는 폭행 당시의 CCTV 영상이 공개됐다.

영상에서 한 남성은 주저앉은 남성을 폭행하고 있고, 또 다른 남성은 아무런 반격을 하지 못한 채 폭행 당하고 있다 .

페이스북에 영상을 올린 게시자는 "피해자의 눈, 코, 입이 피범벅이 됐다. 만신창이 상태"라면서 "동영상 속 인상착의의 사람을 목격하신 분, 제보 부탁드린다"라고 당부했다.

