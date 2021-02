'5조 기부' 카카오 김범수, 이달 말 임직원과 기부 방안 논의

[아시아경제 강나훔 기자] 김범수 카카오 이사회 의장이 이달 말 사내 간담회를 열고 재산 기부 관련 임직원의 의견을 듣는다.

15일 업계에 따르면 김 의장은 이달 말 사내 임직원 간담회에서 재산 기부 관련 아이디어를 논의한다. 회의는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행될 예정이나, 구체적인 일정은 확정되지 않았다.

앞서 김 의장은 지난 8일 재산 기부와 관련해 "구체적인 플랜은 크루 여러분들에게 지속 공유하고, 아이디어도 얻고 기회도 열어 드리도록 하겠다"고 밝힌 바 있다.

김 의장과 임직원 간 토론은 카카오에선 익숙한 문화다. 김 의장은 신임사원 간담회 등에서 종종 모습을 보인 바 있다. 목요일 5시에 임직원들의 중요 사항을 공유하고 자유롭게 문답하는 'T500' 미팅도 정기적으로 열린다.

김 의장 개인 명의로 보유한 카카오 주식만 약 10조원이다. 업계에선 김 의장이 재산 절반을 기부하겠다고 공헌한 만큼, 5조원 상당의 재산을 기부할 것으로 추정한다. 따라서 간담회에서도 기부 규모에 걸맞는 사회 문제에 대한 이야기가 오갈 것으로 전망된다.

카카오 관계자는 "김 의장이 이달 말 사내 임직원 간담회에서 재산 기부 관련 임직원의 의견을 들을 것"이라며 "기부 방식 등이 정해진 것은 아니다"라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr