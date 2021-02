무협-아산나눔재단, 韓스타트업 글로벌 진출 지원 위해 '맞손'

[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회는 15일 서울 삼성동 코엑스에서 아산나눔재단과 스타트업 생태계 활성화 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 한진현 무역협회 부회장과 한정화 아산나눔재단 이사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다. 이번 협약을 계기로 두 기관은 우수 스타트업 발굴 및 투자유치 지원, 국내외 오픈이노베이션 수요 발굴 및 매칭, 오픈이노베이션 플랫폼 활성화, 투자생태계 확대 협력, 유망 스타트업의 해외 진출 지원 서비스 제공 등 분야에서 적극 협력하기로 했다.

박선경 무역협회 혁신생태계실장은 "아산나눔재단은 스타트업 창업지원센터 운영, 정주영 창업경진대회 개최, 스타트업코리아 보고서 발간 등 다양한 프로그램을 운영하고 있어 무협의 스타트업 지원 사업 강화 및 외연 확대를 위한 최적의 협력 파트너가 될 것"이라며 "우리 산업의 디지털 트랜스포메이션을 위한 지원 활동에서도 시너지를 발휘할 것으로 기대한다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr