소화기로 초기화재 진압한 초등생…"내 꿈은 소방관"

- 부모님과 함께 받았던 소방안전교육 큰 도움

[아시아경제 임철영 기자] 전북 김제시에 거주하는 정시율(13, 김제 덕암중학교 입학 예정)군은 6일 오후 3시께 부모님이 운영하던 음식점에 화장실을 이용하러 들어갔다가 냉장고 콘센트 부근의 불꽃과 연기를 발견했다.

정 군은 화재가 발생했지만 당황하지 않고 음식점 내 비치된 소화기를 이용해 불을 끄고 119에 신고했다. 신고를 받고 소방차가 현장에 도착했을 때 불은 이미 꺼지고 약간의 연기만 나는 상황이었고 정 군은 음식점 밖으로 나와 출동한 소방차를 향해 손을 흔들어 위치를 알렸다.

소방청은 지난 6일 오후 정 군이 음식점 1층에서 발생한 화재를 소화기로 진압해 인명피해를 막았다고 15일 밝혔다.

소방청에 따르면 장래희망이 소방관인 정 군은 매년 부모님과 함께 전라북도119안전체험관(전북 임실군)을 방문해 소화기 사용법을 비롯해 심폐소생술, 물놀이 안전수칙 등 소방안전교육을 받았고 평소에도 학교에서 실시하는 화재예방교육 등 안전교육에 관심을 가지고 적극적으로 수업에 임했다.

정 군은 “처음에는 불이 무서웠지만 가게 내 소화기 위치를 정확하게 알고 있었고 머릿속으로 그동안 배웠던 소화기 사용법을 떠올려 불을 껐다”고 말했다.

소방청 관계자는 “골든타임 내 신속한 소화기 사용으로 대형화재를 막을 수 있었다”며, “앞으로도 연령·계층·대상별 체험형 소방안전교육을 활성화해 재난으로부터 안전한 환경을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 전국 소방안전체험시설은 안전체험관 8곳과 소방안전체험교실 72개소가 운영 중이다.

