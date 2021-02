국민의힘, 부산시장 후보 TV토론회 15일 시작

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 오는 15일부터 후보 간 TV토론회를 시작한다.

14일 국민의힘 부산시당에 따르면 15일부터 4차례에 걸쳐 부산MBC와 KNN을 통해 본경선 진출자인 박성훈·이언주·박민식·박형준 예비후보(기호순)가 참여하는 TV 토론회가 열린다.

15일, 18일, 22일에는 1대 1 토론이, 25일에는 4명 모두가 참여하는 합동토론회가 각각 예정돼 있다.

1대 1 토론은 토론 자료, 격식, 드레스 코드가 없다. 미국 대선 후보 TV 토론회 방식을 적용해 토론 내내 후보가 자리에 앉지 않는 스탠딩 방식으로 진행된다.

국민의힘은 TV 예능 프로그램 방식을 본떠 토론회가 끝날 때마다 당원 1000명으로 구성된 시민평가단을 통해 점수를 매겨 승자를 발표한다. 이에 따라 본경선 진출자 4인방은 한 치 양보도 없는 불꽃 튀는 공방을 펼칠 것으로 보인다.

국민의힘은 3월 2∼3일 이틀간 여론조사를 거쳐 하루 뒤인 4일 최종 후보자를 발표한다.

