쿠팡 "쿠팡맨 등에 1000억원 규모 주식 나눠준다"

[아시아경제 김유리 기자] 온라인 쇼핑몰 쿠팡이 미국 증시 상장을 공식화하며 배송 인력인 '쿠팡맨' 등 직원들에게 1000억원 규모의 주식을 나눠주겠다는 계획을 밝혔다.

쿠팡은 12일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 "회사 역사상 (미국 증시 상장이라는) 중요한 단계를 축하하고 코로나19 사태 속에서 고객을 위해 헌신한 것을 인정하는 의미로 일선 직원과 비관리직 직원(frontline workers and non-manager employees)에게 최대 1000억원 규모의 주식을 제공할 것"이라고 말했다. 쿠팡은 이들 직원이 "회사의 근간이자 성공의 이유"라고 강조했다.

쿠팡은 지난해 말 기준 총 5만여명을 고용하는 등 한국 국민에게 새로운 경제적 기회를 제공하는 중요한 역할을 하고 있다고 밝혔다. 특히 작년 한 해만 2만5000명을 채용했으며 2025년까지 5만명을 신규 고용하는 것이 목표라고 덧붙였다.

이날 쿠팡은 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 위해 신고서를 제출했다. 당초 나스닥 상장을 추진하는 것으로 알려졌으나 NYSE 상장을 추진해왔다는 사실이 밝혀졌다. 업계에서는 쿠팡의 기업공개(IPO)가 3월 이뤄질 것으로 보고 있다.

