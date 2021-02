[아시아경제 김보경 기자] 국내 최대 이커머스 쿠팡이 미국 뉴욕증시에 상장된다.

쿠팡은 미국 증권거래위원회(SEC)에 A보통주 상장을 위해 양식에 따라 신고서를 제출했다고 12일(현지시간) 밝혔다.

쿠팡은 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 CPNG 종목코드(Trading Symbol)로 상장할 계획이다. 상장될 보통주 수량 및 공모가격 범위는 아직 결정되지 않았다.

쿠팡 관계자는 "이번 IPO와 관련해 국내에선 증권신고서가 제출되지 않을 예정"이라며 "국내 투자자들을 대상으로 한 투자 권유행위도 이뤄지지 않을 것"이라고 밝혔다.

