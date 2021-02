文대통령 '일본어 뺀 4개국어 설 인사' 논란에 … 靑 "음력 설 안 쇠는 日 제외"

[아시아경제 나한아 기자] 문재인 대통령이 설 연휴인 12일 SNS를 통해 일본어를 뺀 4개국어로 설 인사를 전해 주목받는 가운데, 청와대는 "일본은 음력 설을 쇠지 않아 일본어 인사를 뺐다"라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오후 트위터, 페이스북 등 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "설날을 맞이한 이웃나라 국민들께도 새해 인사를 전한다. 2021년 새해, 건강과 평안이 가득하기를 바란다"라며 "우리 모두 마스크를 벗고 다시 만날 수 있는 날이 오기를 기대한다"라고 적었다.

이러한 문 대통령의 설 인사는 중국어, 베트남어, 영어 순으로 각각 번역돼 올라왔다.

일부 언론에서 단순히 일본어가 제외됐다는 보도가 이어지자 강민석 청와대 대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 내고 사실관계를 바로 잡았다.

강 청와대 대변인은 "일본은 구정(음력 설)을 쇠지 않기 때문에 일본어 인사는 없고, 음력 설을 쇠는 싱가포르, 말레이시아 등에서 공용어로 영어를 사용하기 때문에 영어가 포함됐다"라고 설명했다.

중국은 '춘절(春節)', 베트남은 '뗏(T?T)'이라는 이름으로 각각 음력 설을 전통 명절로 지내고 있으며 싱가포르와 말레이시아도 음력 설을 명절로 지낸다. 반면 일본은 후 양력 1월1일인 신정(新正)만을 명절로 기념하고 있다.

