[아시아경제 이선애 기자] 이인영 통일부 장관이 12일 설을 맞아 경기도 파주 임진각 망배단을 찾아 참배했다.

이날 통일부는 이 장관이 이산가족과 실향민들의 아픔을 위로하고 이산가족 상봉을 기원하고자 망배단을 방문했다고 전했다.

이 장관은 망배단을 찾은 이산가족에게 설 인사를 건네며 "이산가족 어르신들의 간절한 염원을 이루어 드리고자 최선의 노력을 다해 나갈 것"이라고 말했다.

통일부는 코로나19 상황을 고려해 10일 비대면 '망향경모제' 체험 영상을 이산가족에게 배포하고, 이날 망배단 방문객들의 헌화·분향을 지원했다.

