[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 관내 사회복지시설 종사자의 처우개선을 위해 59개 시설 561명에게 ‘든든수당’ 10만 원씩 지급했다고 10일 밝혔다.

‘든든수당’ 지급 대상은 관내 사회복지시설에서 주 40시간 이상 근로하고, 6개월 이상 재직한 근로자로 남원시에 6개월 이상 거주해야 한다.

이는 종사자의 이직율을 낮추고 남원시 정착을 유도하여 안정적인 시설운영과 복지서비스의 질을 향상시키기 위함이다.

남원시 관계자는 “든든수당을 남원사랑상품권으로 지급해 지역경제 활성화와 더불어 사회복지시설 종사자들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

