여수광양항만공사, 설 명절 맞아 해상안전 캠페인 실시

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 10일 설 명절을 맞아 여수 연안여객터미널에서 해상안전 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 설 명절 고향을 방문하는 귀성객의 원활한 이동을 돕기 위해 2월 10일부터 14일까지 여수지방해양수산청에서 주관하는 ‘여객 특별수송기간’에 맞춘 것이다.

공사는 특별수송기간 첫날인 오늘, 연안여객터미널 이용 귀성객 및 방문객을 대상으로 안전하고 편안한 선박 여행을 위한 해양안전 리플렛을 배포했다.

또한 코로나19 대응을 위해 손소독 물티슈와 KF94 마스크를 증정하는 등 여수 관내 섬마을을 방문하는 여객들을 대상으로 환송행사를 가졌다.

이와 함께 공사는 연안여객터미널 및 연안주차장을 이용하는 지역주민 및 도서민들의 편의 개선 및 방문객이 쉽게 이용할 수 있도록 주차장 완전 무인화시스템 도입하고 고객서비스 향상을 위해 주차관리 보조 인력을 투입하는 등 질서유지에도 힘쓰고 있다.

차민식 사장은 “코로나19로 인해 설 명절 가족들을 방문하는 귀성객이 예년보다 줄었지만, 연안여객터미널을 이용하는 귀성객들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 시설 개선 등 지속적인 서비스 향상을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

