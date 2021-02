'참 괜찮은 중소기업' 플랫폼 정식서비스 개시

중기중앙회-중기부, 우수中企 3만개 선정해 구직자와 온라인 매칭

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부(장관 권칠승)와 중소기업중앙회(회장 김기문)는 15일부터 '참 괜찮은 중소기업' 플랫폼 정식 서비스를 개시한다고 밝혔다.

'참 괜찮은 중소기업'은 청년 등 구직자들이 일하고 싶은 우수 중소기업을 쉽고 편리하게 찾고, 다양한 일자리 정보를 확인할 수 있도록 개발됐으며, 홈페이지(gsmb.mss.go.kr)와 모바일용 앱을 통해 이용할 수 있다.

청년 등 구직자들은 정부·지자체 등에서 인증 받았거나 재무성과가 우수한 기업 중 신용등급, 영업이익, 퇴사율, 체불입금 여부 등 6개 기준으로 재차 엄선된 참 괜찮은 중소기업 3만개를 △지도에서 찾기 △조건으로 찾기 △선호기업 찾기를 통해 회원가입 없이 누구나 맞춤형으로 찾을 수 있다.

이번 정식 서비스 오픈과 함께 '참!참!참!(참 괜찮은 중소기업, 참 괜찮은 청년을 위한, 참 괜찮은 이벤트)'이벤트도 28일까지 진행한다. 참가기간 내 회원가입 후 참 괜찮은 중소기업에 바라는 점을 게시한 회원 중 추첨을 통해 280명에게 커피쿠폰을 제공한다.

'전문가 온라인 1:1 취업가이드 멘토링' 이벤트도 있다. 참가기간 내 플랫폼-멘토링서비스를 신청하는 회원 중 추첨을 통해 20명에게 무료로 이력서 작성 및 취업진로 상담 등의 전문가 취업지도 혜택을 제공하며 자세한 사항은 참 괜찮은 중소기업 플랫폼 공지사항을 참고하면 된다.

이태희 중소기업중앙회 스마트일자리본부장은 "참 괜찮은 중소기업 플랫폼을 통해 청년들이 우수 중소기업을 손쉽게 찾아 지원하길 바란다"면서 "중앙회에서는 특성화고·대학 등 학교, 지자체 등 취업담당자 및 취업지원기관에 참 괜찮은 중소기업 정보를 제공해 구인구직난에 어려움을 겪고 있는 청년 구직자와 중소기업 간 소통을 돕겠다"고 말했다.

정기환 중기부 일자리정책과장은 "이번 플랫폼 정식 서비스 개시를 통해 청년 구직자의 중소기업 구직 기회 확대를 기대한다"면서 "참 괜찮은 중소기업 플랫폼이 청년들이 즐겨 찾는 우수 중소기업 일자리 찾기 브랜드로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr