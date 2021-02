무안소방서, 군민의 ‘안전’ 최우선 소방 서비스 제공

‘슬기로운 캠핑 생활’이라는 슬로건으로 시책 추진

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 관내 캠핑장 2곳(황토갯벌랜드, 회산백련지)을 대상으로 안전한 캠핑문화를 위한 ‘슬기로운 캠핑 생활’이라는 슬로건으로 시책을 추진하고 있다고 10일 밝혔다.

코로나19로 해외여행 대신 국내 여행이 늘고 실내보다는 야외 가족 단위 캠핑 여행객들이 증가함으로써 화재를 비롯한 각종 안전사고가 발생함에 따라 안전한 캠핑문화를 선도하고 안전 문화 확산에 대한 공감을 조성하고자 추진됐다.

주요 내용으로는 ▲캠핑장 운영 홈페이지 안전 수칙 게시 ▲안전보물세트 보급(보물 가방, 소화기, 화재경보기, 투척용소화기, 재난 알림 사이렌, 화재 대피용 구조 손수건, 마스크, 안전 수칙 홍보물 등) ▲현장 안전 지도와 소방안전교육 등이 있다.

특히 10종의 화재와 안전에 관련된 물품들이 들어있는 안전 보물 세트는 캠핑장을 찾는 사람들에게 간단한 설명 후 대여해줘 위험 상황 발생 시 사용하거나, 소방 용구를 직접 보고 만져봄으로써 안전에 대한 이해도를 높일 수 있게 해 좋은 반응을 일으키고 있다.

박원국 서장은 “팬데믹으로 인한 사람들의 생활에 많은 변화를 가져오면서 화재와 안전사고의 모습도 변화하고 있다”면서 “그 변화에 맞춰 군민들의 안전을 최우선으로 하는 소방 서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.

