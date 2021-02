이재명 "제가 탈당을요?…대동세상, 민주당과 함께 이룰겁니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 "제 사전에 탈당은 없다"며 "제 잘못과 부족한 점은 온전히 귀담아 듣고 고쳐나가겠다"고 일각에서 나오고 있는 탈당설을 일축했다.

이 지사는 여야를 통틀어 대권 선호도 조사에서 몇 개월째 1위를 지켜가고 있다.

이 지사는 9일 페이스북을 통해 "여러 이유로 저의 (더불어민주당)탈당을 바라는 분이 계신 것 잘 알고 있다"며 "오해가 있다면 진심을 다해 풀도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이어 "그 분들께서 말씀하시는 제 잘못과 부족한 점은 온전히 귀담아 듣고 고쳐 나가겠다"며 "다만 다시 말씀 드리건대 제 사전에 탈당은 없고, 민주당이 없으면 이재명이도 없으며 이재명의 염원 또한 없다"고 덧붙였다.

그는 나아가 민주당을 탈당할 수 없는 이유도 댔다.

이 지사는 "우리 민주당은 이 땅의 민주주의와 평화 그리고 더불어 사는 사회를 위해 뚜벅뚜벅 걸어온 정당"이라며 "김대중, 노무현 두 대통령 거인께서 혼신을 다해 가꾸어 온 정당이자, 촛불혁명을 거쳐 문재인 대통령을 탄생시키고 뿌리깊은 기득권 적폐세력에 맞서온 정당"이라고 평가했다.

또 "실수도 있었고 국민의 엄중한 회초리를 맞을 때도 있었다"며 "그럼에도 끝끝내 지키고자 했던 가치를 외면하지 않고, 시대의 요구에 응답하고자 애써왔던 정당"이라고 강조했다.

아울러 "뿌리깊은 정치불신의 따가운 시선을 한몸에 받으면서도, 때로 조롱과 모욕을 감내하면서도, 휴가내서 선거운동하고 주변에 한표 부탁하고, 동네 선술집에서 동창회에서 친구모임에서 온라인 상에서 주저없이 당을 지키고 받쳐왔던 당원들이 있다"며 "그 눈물겨운 헌신을 배신하는 탈당이란, 저로서는 상상할 수 없는 일"이라고 못박았다.

그는 그러면서 '큰 꿈'을 위해 민주당과 끝까지 함께 하겠다는 의지도 다졌다.

이 지사는 "'사람이 먼저인, 사람 사는 대동세상'을 이루고 싶은 것이 제 꿈"이라며 "민주당이라는 든든한 울타리와 열정적인 우리 당원들 없이는 결코 이룰 수 없는 가치"라고 강조했다.

그러면서 "돈에 종속되지 않고 행복한 일 하며 사람답게 살 수 있도록 최소한의 삶을 보장하는 '기본소득', 돈이 생명의 가치를 흔들지 못하도록 최저한의 금융소비자 권리를 보장하는 '기본대출', 집 때문에 더이상 불안하지 않도록 주거권을 보장하는 '기본주택'을 민주당 외에 어느 정당에서 실현 가능하겠습니까"라고 반문했다.

