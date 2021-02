[아시아경제 박지환 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 2,000 등락률 -0.65% 거래량 326,649 전일가 307,500 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 SK㈜ 주당 7000원 배당…주주 환원 지속 강화 나선다돌직구에 불붙는 성과급 논란…기업들이 떨고 있다최태원 SK 회장 中 장쑤성 명예시민 됐다 close 는 9일 보통주당 6000원, 종류주당 6050원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 3173억원 규모이다.

