[아시아경제 문채석 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)는 신현곤 부사장이 설 명절을 앞둔 9일 전라남도 나주의 아동보육시설인 금성원과 건강가정·다문화가족지원센터에 방문해 우리 지역 농축산물 등 기부물품을 전했다고 밝혔다.

