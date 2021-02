[아시아경제 이민우 기자] 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 450 등락률 +2.54% 거래량 1,353,438 전일가 17,750 2021.02.09 14:39 장중(20분지연) 관련기사 한온시스템, 작년 4Q 영업익 1943억…전년比 14%↑[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'KCGS, 포스코·효성 등 7개사 ESG등급 하향조정 close 은 보통주 1주당 116원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다. 시가배당률은 보통주 0.7%이며 배당금총액은 619억원가량이다.

