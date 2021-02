고소득 틈새 작물 기대

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남농업기술원과 현대백화점, 생산자 대표(함평군 김철환 대표)는 토종상추 흑하랑 유통망 확보를 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

군은 쌈채용 흑하랑 상추가 일반상추에 비해 수확량은 적지만 재배기간이 45~70일 정도로 연간 4회 수확이 가능한 만큼, 고소득 틈새 작물로 기대하고 있다.

