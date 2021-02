공영쇼핑, '레츠런 챌린지'로 직원 132명 건강지원금 지급

일평균 걸음 수 따라 건강 지원금 지급

[아시아경제 김철현 기자] 공영쇼핑은 직원들을 대상으로 지난 1월 한 달 간 '레츠런 챌린지'를 실시한 결과 132명에게 건강지원금을 지급했다고 9일 밝혔다. '레츠런 챌린지'는 코로나19 장기화로 인해 실내에서 지내는 시간이 길어진 직원들의 건강관리를 위해 준비한 캠페인이다. 희망자를 대상으로 걸음 수 체크가 가능한 지정된 앱 설치 후, 1월 한달 간 하루 평균 걸음 수에 따라 건강지원금으로 온누리상품권을 지급하는 방식이다. 1만보 이상은 10만원, 7000보에서 9999보는 3만원, 5000보에서 6999보는 1만원 상품권을 지급한다.

캠페인 결과 1만보 이상 96명, 7000보 이상 15명, 5000보 이상 21명으로 총 132명의 직원이 건강지원금을 지급 받았다. 공영쇼핑 전체 임직원 340여명 중, 교대 근무자를 포함해 200명 정도가 재택근무 중인 점을 감안하면 높은 참여도를 보였다. 공영쇼핑 관계자는 "이번 레츠런 챌린지에 참여한 직원들 총 걸음 수는 4800만보 이상"이라며 "앞으로도 재미와 의미를 담은 다양한 캠페인을 마련해 직원 간 소통을 이어나갈 계획"이라고 말했다.

