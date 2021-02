경찰, 서울 모 고교 아이스하키 감독 폭행 의혹 1년만에 재수사

[아시아경제 이정윤 기자] 서울의 한 아이스하키부 감독 폭행 의혹에 대해 불기소 의견으로 사건을 검찰에 송치한 경찰이 1년여만에 재수사에 나섰다.

9일 경찰에 따르면 서울경찰청 강력범죄수사대는 송파구의 한 고등학교 아이스하키부 A 감독이 2019년 선수들을 폭행한 사건을 전반적으로 재수사할 방침이다.

당초 송파경찰서는 지난해 2월 학교 측의 수사 의뢰로 수사에 나섰으나, A 감독을 불기소 의견으로 검찰에 송치했다. 사건을 넘겨받은 서울동부지검도 같은 해 3월 재판에 넘기지 않고 종결했다. 수사 당시 일부 고학년들이 "팀 분위기 쇄신 차원에서 자신을 때려달라"고 요청했다는 진술 등이 있었기 때문이다. 형법상 '피해자의 승낙'에 의한 폭행은 범죄가 성립되지 않는 '위법성 조각사유'에 해당된다.

다만 일부 언론에서 A감독이 빙상장 탈의실에서 학생들을 하키채 등으로 때리는 영상이 추가 공개됨에 따라 경찰은 사건을 다시 수사할 계획이다.

