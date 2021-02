기관·외국인 순매수세…코스피, 하루만에 또 반등

[아시아경제 지연진 기자] 8일 주식 시장이 하루만에 반등에 성공했다. 전날 미국 증시가 경기부양책에 대한 기대감으로 강세를 보이면서 코스피 시장도 기관과 외국인 투자자의 매수세로 상승하고 있다. 다만 코스닥은 개인 투자자들의 지수 방어로 소폭 오름세를 보이고 있다.

코스피는 이날 오전 9시55분 현재 전일대비 36.40(1.19%) 상승한 3128.94을 기록 중이다. 개인 투자자가 1361억원어치 순매도한 반면, 외국인과 기관은 각각 915억원, 437억원을 사들이고 있다.

전기전자(1.61%) 기계(1.46%), 화학(1.05%) 등을 강세를 보였고, 음식료(0.57%)와 의약품(0.40%), 의료정밀(0.19%) 등 관련주가 하락세다.

시가총액 상위 10대종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,300 등락률 +1.57% 거래량 7,582,560 전일가 83,000 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]DB하이텍·리노공업 등 반도체 관련주 일제히 상승세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close (1.45%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 3,500 등락률 +2.80% 거래량 2,282,304 전일가 125,000 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]DB하이텍·리노공업 등 반도체 관련주 일제히 상승세외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close (3.20%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 998,000 전일대비 8,000 등락률 +0.81% 거래량 91,110 전일가 990,000 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 녹색프리미엄으로 국내 사업장 RE100 전환 가속외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close (0.91%) 등 대부분이 상승세를 보였지만 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 334,000 전일대비 2,000 등락률 -0.60% 거래량 406,740 전일가 336,000 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 서정진 "설 이후 항체 치료제 직접 설명하겠다"… 변이 바이러스 적극 대응 시사셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.29%셀트리온, 안과질환 치료제 바이오시밀러 글로벌 임상 3상 개시 close (-1.49%)은 하락 중이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 4,500 등락률 +1.92% 거래량 751,669 전일가 234,000 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 한투 "현대·기아차, 지금이 매수 기회"외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'현대차, 주가 23만 8500원.. 전일대비 -4.41% close 가 1.50% 상승한 반면, 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 9,631,551 전일가 86,300 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 한투 "현대·기아차, 지금이 매수 기회"[AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르' close 는 0.58% 하락중이다.

같은시간 코스닥은 4.17P(0.43%) 오른 964.93에 거래되고 있다. 개인 투자자가 503억원을 순매수한 반면, 기관과 외국인은 각각 203억원과 253억원을 순매도했다.

코스닥 시총 상위종목 중에선 씨젠(4.44%)의 하락세가 두두러졌다. 코로나 진단기기 업체인 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 173,000 전일대비 7,100 등락률 -3.94% 거래량 375,115 전일가 180,100 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.5%코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락" close 이 대리점을 통해 매출을 부풀리다 금융당국의 과태료 처분이 결정되면서다. 이같은 매출 부풀리기가 셀트리온 등 바이오제약사들의 영업관행이라는 이야기가 나오면서 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 145,200 전일대비 800 등락률 -0.55% 거래량 521,309 전일가 146,000 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.13% close (2.05%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 175,300 전일대비 2,100 등락률 -1.18% 거래량 135,430 전일가 177,400 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속셀트리온제약, 주가 17만 8600원.. 전일대비 -1.05% close (2.09%)도 동반 하락 중이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr