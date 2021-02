화순군, 31일까지 ‘드림스타트 신규 아동’ 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 31일까지 0세부터 만 12세 이하 취약계층 아동을 대상으로 ‘드림스타트 신규 아동’을 모집한다고 9일 밝혔다.

모집 대상은 군에 주소지를 두고 있는 취약계층(기초수급자, 차상위 계층, 한부모 가정, 조손 가정 등) 아동과 가족이다.

참여를 희망하는 가정은 화순군드림스타트로 연락하면 된다.

군은 신청자를 대상으로 아동 통합사례관리사가 가정 방문 등을 통해 초기 상담을 하고 사례 회의를 거쳐 드림스타트는 대상자를 최종적으로 선정한다.

선정 아동과 가족은 분야별 맞춤형 통합 서비스를 초등학교 졸업 때까지 지원받는다.

화순군드림스타트는 신체·정서·인지·가족 총 4개 분야 47개 프로그램을 운영하며 드림스타트 대상 아동과 가족을 지원하고 있다.

신체 분야는 건강검진, 충치치료, 영양제 지원 등 10개 프로그램, 정서 분야는 문화체험 프로그램, 심리치료, 방문 학습지도, 스피치 교실 등 13개 프로그램, 인지 분야는 학습지, 유아 홈스쿨링, 비대면 과학교실, 방문 오감놀이, 놀이수학 등 10개 프로그램이 있다.

군 관계자는 “앞으로도 어려운 환경에 있는 아동들이 소외되지 않도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”며 “아동들이 원하는 꿈을 펼칠 수 있도록 다양하고 재미있는 프로그램들을 추진하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr