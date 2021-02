서울시농수산식품공사, 한국농촌경제연구원과 유통정보 교류 발전 협약 체결

서울시농수산식품공사와 한국농촌경제연구원 농산물 원활한 유통 및 가격안정에 필요한 조사활동과 연구, 성과 확산 위한 공동의 노력 다짐

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 지난 5일 공사에서 한국농촌경제연구원(원장 김홍상)과 관측정보 및 가락시장 유통정보의 상호교류 등을 포함한 유기적 협력 관계 구축과 공동의 조사·연구 등을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 두 기관을 대표해 공사 환경조성본부와 한국농촌경제연구원 농업관측본부가 다음과 같은 활동을 효과적으로 추진하기 위해 체결됐다.

▲농산물의 원활한 유통 및 가격안정에 필요한 조사활동과 공동연구 등의 수행 및 성과 확산을 위한 상호 협력 ▲관측정보와 가락시장 유통정보의 정기적 공유와 상호 업무수행에 필요한 연구자료 및 정보·지식 등의 공유 ▲두 기관이 주관하는 학술행사 참여 및 연구·조사에 필요한 인적 교류 등

김승로 유통조성팀장은 “이번 업무협약을 계기로 가락시장 유통정보에 대한 전반적인 개선 방향을 도출하고 유통정보 서비스를 고도화하는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.

