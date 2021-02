서울시, 올 7~9급 공무원 3662명 채용한다… 작년 대비 443명 ↑

행정직군 2240명, 기술직군 등 1422명…7급 348명, 8·9급 3298명, 연구사 16명 채용

장애인·저소득층은 법정 의무 채용 비율보다 확대하여 채용…고졸자도 52명 채용

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올해 서울시 공무원 공개경쟁·경력경쟁채용 선발인원을 3662명으로 확정했다. 지난해 3219명 대비 443명 증가한 수준이다.

9일 서울시는 올해 공개경쟁으로 3122명, 경력경쟁으로 540명을 선발한다고 밝혔다. 모집 분야별로는 ?행정직군 2240명 ?기술직군 1406명 ?연구직군 16명이며 직급별로는 ?7급 348명 ?8급 292명 ?9급 3006명 ?연구사 16명이다.

또한 서울시는 장애인과 저소득층 등 사회적 약자에 대한 공직 임용기회를 확대하기 위해 장애인 183명(전체 5%), 저소득층 282명(9급 공채 10%), 고졸자 52명 등 (기술직군 9급 경채 27%) 법정 의무채용 비율 이상으로 채용한다.

제1회 9급 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험 응시원서 접수는 내달 2일~5일까지 서울시 인터넷원서접수센터(http://gosi.seoul.go.kr) 에서 할 수 있다. 필기시험은 올해도 타 시도와 동일한 6월 5일에 실시하고 필기시험 합격자 발표일은 7월 14일이다. 최종합격자 발표일은 9월 29일이다. 제2회 7급 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험은 6월 중 공고 예정이며 8월에 응시원서를 접수하고 10월16일에 필기시험을 실시한다.

김태균 서울시 행정국장은 “올해 서울시 공무원 선발계획은 코로나19 상황을 극복하고 시민들의 복지 및 행정수요 등을 충족시키기 위해 필요한 현장 인력 중심으로 수립했다”며 “어려운 상황 속에서도 서울시민을 위해 적극적으로 일할 수 있는 인재들의 많은 지원 바란다”고 말했다.

