[아시아경제 황준호 기자] 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 60,700 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 65,242 전일가 60,800 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 이노션, 글로벌 전략 최고책임자로 니콜라스 김 영입[클릭 e종목]"이노션, 디지털 전환·광고 물량 확보로 실적 개선 전망"[클릭 e종목]"이노션, 실적 정상화 예상보다 빨라" close 은 주당 1800원의 현금배당을 결정했다고 8일 공시했다. 시가배당율은 3%이며, 배당금총액은 360억원이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr