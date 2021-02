[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 설 연휴 기간(11일~14일) 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황실과 선별진료소를 09시~22시까지 정상 운영한다고 밝혔다.

군은 발열, 기침 등 코로나 의심 증상이 있거나 증상이 없더라도 의심스러운 경우 즉시 코로나 검사를 받으라고 당부했다.

코로나19 검사 및 접촉자 관리, 해외입국자·자가격리자 건강관리 등 비상 상황에 대비한 연락체계를 24시간 유지한다.

문준희 합천군수는 “우리 고유의 명절인 설 연휴 기간에 대규모 이동으로 우리 군이 코로나로 위협받을 수 있다”며 “5인 이상 사적 모임 금지와 이동 최소화로 마음을 나누는 설 명절이 되기를 바란다”고 당부했다.

