경남교육청, 연구학교 일반화 자료 보급

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 연구학교 39교의 일반화 자료집을 제작해 전자북으로 도내 전 기관 및 각급 학교에 보급할 예정이다.

연구학교는 교육정책·과정·방법·자료 등과 관련된 문제를 연구하고, 그 결과를 보급·활용함으로써 교육 발전에 기여하기 위함이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 연구학교 운영의 어려움이 있었지만, 청은 실질적인 연구 활동을 지원하기 위해 찾아가는 컨설팅을 했다.

또한 연구학교 운영에 집중할 수 있도록 연구학교 운영 보고서 분량을 감축하고 실적물 전시를 생략하는 등 업무경감 방안도 함께 마련했다.

이번 자료집은 2020학년도 연구학교 결과물의 일반화를 통해 교육 현장의 현안에 대한 해결 방안을 제시하고, 새로운 교육이론의 현장 적용 및 교육과정, 교육 방법의 연구 적용을 통해 학교 교육을 지원하기 위해 발간됐다.

한편 연구학교의 운영계획 및 운영 자료는 학교홈페이지에 공개돼 있으며, 연구학교 계획서와 운영보고서는 학교홈페이지, 경남교수학습지원센터, 에듀넷-티 클리어에 각각 탑재하고 있다.

강호경 초등교육과장은 "비대면 공개 보고회로 운영해 공개보고의 대상 및 범위가 확대되어 연구학교에 관한 관심을 높일 수 있었다. 이번 자료집은 연구 결과를 일반화하여 현장 적용 등을 지원하는 자료가 될 것이다"라고 말했다.

