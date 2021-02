"애플과 협의 중단"…현대차·기아 공식화

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹이 8일 "애플과 자율주행차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다"고 공식적으로 밝혔다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 11,000 등락률 -4.41% 거래량 2,393,443 전일가 249,500 2021.02.08 12:10 장중(20분지연) 관련기사 비밀 최우선 '신비주의 고집'…현대차·기아의 애플카 급제동애플카 협업 무산부터 LG·SK소송전까지…변동성 커지는 전기차株코스피, 외국인 매도세에 하락…"기아차 13% 급락" close 와 기아, 현대모비스 등 현대차그룹 주요 계열사들은 이날 오전 "당사는 다수의 기업으로부터 자율주행 전기차 관련 공동 개발 협력 요청을 받고 있으나, 초기 단계로 결정된 바는 없다"며 "애플과 자율주행차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다"고 공시했다. ▷관련기사 4면

이에 앞서 현대차와 기아는 지난달 애플과의 ‘애플카’ 개발 협의가 진행 중이라는 언론 보도에 대해 "결정된 바 없다"고 밝힌 바 있다. 다만 당시 애플과의 협의 자체는 부인하지는 않았다. 이에 따라 시장에서는 양사의 협력이 상당 부분 진행된 것으로 해석해왔다. 그러나 이날 애플과의 자율주행차량 협상을 진행하고 있지 않다고 밝히면서 사실상 협력이 중단된 것으로 보인다. 관련주가도 급락했다. 이날 오전 11시9분 기준 현대차는 5.41% 하락한 23만6000원을, 기아는 13.30% 급락한 8만8100원에 거래됐다.

자동차업계에서는 현대차·기아와 애플의 협상이 일단 중단됐지만 언제든지 다시 시작될 수 있을 것으로 보고 있다. 전 세계적으로 애플카 생산을 위탁받아 양산할 능력이나 생산설비를 가진 완성차업체가 많지 않아 이슈가 잠잠해지면 애플이 다시 손을 내밀 수 있다는 분석이다. 이항구 한국자동차연구원 선임연구위원은 "아직 애플카의 실체도 나오지 않은 상황이므로, 협상은 언제든 다른 방향으로 이어질 수 있다고 본다"며 "다만 애플과의 협상에서 현대차가 수세적인 입장이라는 점은 감안해야 할 것"이라고 말했다.

